Grande Fratello 18: perché tormentate così Enzo Paolo Turchi? (Di martedì 8 ottobre 2024) perché costringere a tutti i costi l'ex ballerino a rimanere nella Casa quando è evidente che non stia bene? Vanityfair.it

Lino Giuliano lancia una frecciatina agli inquilini del Grande Fratello : “Non create dinamiche per…” - La Gatta si era dichiarata anche molto interessata al pallavolista Javier Martinez, il quale ha scoperto durante la puntata di ieri sera, che in realtà la ballerina non fosse così interessata a lui, perchè a suo avviso Martinez caratterialmente non la prenderebbe. Anche tra Shaila e Spolverato non ... (Isaechia.it)

Grande Fratello - Helena Prestes furiosa contro Lorenzo Spolverato durante la pubblicità : "Sei un grande bugiardo" - Lorenzo Spolverato perde le staffe con Helena Prestes durante la pubblicità: scoppia la lite tra il concorrente milanese e la modella nella Casa del Grande Fratello. (Comingsoon.it)

Grande Fratello 25 - Enzo Paolo Turchi pronto a lasciare Carmen Russo : lo sfogo inaspettato - Beatrice Luzzi reagisce alla pessima battuta di Alfonso Signorini su Cesara Buonamici Alla base della accesa competizione tra le due protagoniste alla co-conduzione del gioco vi sarebbe un importante particolare ... (Anticipazionitv.it)