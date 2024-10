Formia / Foce di Rio Fresco: esposto cittadini piazza Risorgimento, interviene la consigliera Villa [VIDEO] (Di martedì 8 ottobre 2024) Formia – Il comune di Formia intervenga prima che sia troppo tardi. La situazione in cui versa la Foce del rio Fresco, all’altezza della centralissima piazza Risorgimento e del vicino ospedale “Dono Svizzero”, potrebbe trasformarsi in un’autentica ‘bomba’ igienica, sanitaria ed ambientale. Sono decisamente disperati i cittadini e gli operatori commerciali che risiedono lungo il L'articolo Formia / Foce di Rio Fresco: esposto cittadini piazza Risorgimento, interviene la consigliera Villa VIDEO Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Formia / Foce di Rio Fresco: esposto cittadini piazza Risorgimento, interviene la consigliera Villa [VIDEO] Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di martedì 8 ottobre 2024)– Il comune diintervenga prima che sia troppo tardi. La situazione in cui versa ladel rio, all’altezza della centralissimae del vicino ospedale “Dono Svizzero”, potrebbe trasformarsi in un’autentica ‘bomba’ igienica, sanitaria ed ambientale. Sono decisamente disperati ie gli operatori commerciali che risiedono lungo il L'articolodi RiolaTemporeale Quotidiano.

Eccellenza, Ebolitana scatenata sul mercato: altri 3 acquisti - L'Ebolitana non ferma la sua campagna acquisti. Alla corte di De Cesare arrivano due centrocampisti e un attaccante esterno ... (infocilento.it)

Lavori sulla linea ferroviaria in Campania: possibili disagi per chi viaggia in treno - Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale sui principali nodi ferroviari della Campania. Nel prossimo fine settimana Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà alcuni ... (infocilento.it)