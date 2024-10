Coldiretti compie 80 anni, Prandini: "Una storia di grandi riforme per il futuro dell'agricoltura" (Di martedì 8 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2024 "Oggi celebriamo 80 anni di Coldiretti. Una storia importante che non guarda solo al passato. Un passato di riforme fondamentali che hanno tracciato il futuro dell'agricoltura italiana, a partire dalla riforma agraria che distribuì più di 3,6 milioni di ettari a quelli che venivano chiamati mezzadri e che divennero contadini e agricoltori, un riscatto sociale ed economico che non ha avuto precedenti nella storia europea. Oggi nel complesso la filiera agroalimentare italiana genera un valore complessivo di 620 miliardi, con 4 milioni di occupati, 70 miliardi, un record storico, anche per quanto riguarda le nostre esportazioni. Liberoquotidiano.it - Coldiretti compie 80 anni, Prandini: "Una storia di grandi riforme per il futuro dell'agricoltura" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2024 "Oggi celebriamo 80di. Unaimportante che non guarda solo al passato. Un passato difondamentali che hanno tracciato ilitaliana, a partire dalla riforma agraria che distribuì più di 3,6 milioni di ettari a quelli che venivano chiamati mezzadri e che divennero contadini e agricoltori, un riscatto sociale ed economico che non ha avuto precedenti nellaeuropea. Oggi nel complesso la filiera agroalimentare italiana genera un valore complessivo di 620 miliardi, con 4 milioni di occupati, 70 miliardi, un record storico, anche per quanto riguarda le nostre esportazioni.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Convegno nazionale della Coldiretti in occasione dell'80° anniversario di costituzione accolto da una standing ovation.

Prandini a imprese agricole danneggiate: "Siamo con voi e faremo di tutto per non lasciare nessuno indietro. Perché? Perché da 80 anni il ruolo della Coldiretti è questo: difendere gli agricoltori e le loro famiglie, proteggere il loro reddito, la nostra dignità".

Dalla riforma agraria alla legge di orientamento, Coldiretti festeggia i suoi 80 anni alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e lancia l'allarme: "Mai così tanto cibo straniero è arrivato in Italia per un valore"