Test match 2024: All Blacks, i convocati per la sfida con l'Italia

Conclusa la The Rugby Championship, ora l'attenzione del rugby internazionale si sposta sulle Autumn Series, i Test match di novembre in Europa. E l'Italia chiuderà il suo autunno ovale sfidando a Torino la Nuova Zelanda di Scott Robertson. E il coach degli All Blacks ha annunciato i convocati per il tour europeo. La Nuova Zelanda inizierà il suo autunno affrontando l'Inghilterra, prima di sfidare nell'ordine Irlanda, Francia e, appunto, l'Italia. E per farlo Robertson ha convocato 36 giocatori, molti già visti durante la The Rugby Championship, mentre in mediana c'è il ritorno di Cam Roigard.

