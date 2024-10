Lukaku già deciso il suo futuro? Il fratello svela tutta la verità sull’attaccante

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Romelu, giàil suo? Illadel Napoli in un’intervista Ha iniziato la stagione con un impatto devastante Romelue i tifosi hanno subito apprezzato. Nonostante non sia nella miglior forma fisica possibile, l’attaccante belga ha già fatto capire perché Antonio Conte lo volesse così tanto con sé nel Napoli e Big Rom ha risposto presente. Il tecnico leccese è consapevole che il suo attaccante dovrà ancora lavorare a lungo per tornare in forma, ma anche se non al 100% il rendimento in termini di gol e assist è stato spaventoso., parla ilto il suoDopo il caso Osimhen, i tifosi del Napoli non hanno più intenzione di vivere un’altra telenovela con un centravanti.non è più giovanissimo, ha 31 anni e un passato che lo ha visto cambiare diverse maglie di club.