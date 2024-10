«Noi possiamo essere i profeti della pace». Il Vescovo Beschi: «Uniti nella comunità» (Di domenica 6 ottobre 2024) LA PREGHIERA. «Noi possiamo essere i profeti della pace»: con queste parole il Vescovo Francesco Beschi ha concluso la celebrazione eucaristica per la pace che si è tenuta domenica sera 6 ottobre in Cattedrale. (Di domenica 6 ottobre 2024) LA PREGHIERA. «Noi»: con queste parole ilFrancescoha concluso la celebrazione eucaristica per lache si è tenuta domenica sera 6 ottobre in Cattedrale. (Ecodibergamo.it)

Ecodibergamo.it - «Noi possiamo essere i profeti della pace». Il Vescovo Beschi: «Uniti nella comunità»

I figli di Christopher Reeve, il Superman degli anni Ottanta: «Possiamo essere tutti degli eroi» - Esce in sala il film documentario dedicato a Christopher Reeve, il Clark Kent degli anni Settanta e Ottanta. A vent'anni dalla sua scomparsa Alexandra, Matthew e Will Reeve portano avanti la fondazione con il suo nome, dedicata alle persone affette da paralisi. (Vanityfair.it)

Lazio, Guendouzi: "Possiamo andare lontano in Europa League. Voglio essere decisivo" - Guendouzi non vuole fermarsi. Dopo il gol col Torino domenica scorsa, domani il centrocampista francese della Lazio sarà ancora in campo dal... (Calciomercato.com)

Tutti possiamo essere angeli, cioè somigliare un po' a Dio prendendoci cura degli altri. Ma lasciando da parte le cose futili - Ad un angelo si chiede: illumina, custodisci, reggi, governa me che ti fui affidato dall'amore infinito ("dalla pietà celeste"). A chi siamo affidati? A chi ci siamo affidati? Chi si affida a noi?. (Ilgiornale.it)

Israele, attacco con coltello a Be’er Sheva: “Uccisa una donna e ferite altre 10 persone”. Morto il responsabile - Ha provocato un morto e dieci feriti l’attacco con coltello avvenuto nel pomeriggio di domenica alla stazione centrale degli autobus di Be’er Sheva, in Israele, dove un uomo ha colpito i passanti con ...(ilfattoquotidiano.it)

Ecco gli orizzonti che potrebbero aprirsi qualora la decisione della UE avesse gli stessi effetti della Bosman nel 1995 - Ecco gli orizzonti che potrebbero aprirsi qualora la decisione della UE avesse gli stessi effetti della Bosman nel 1995 ...(gazzetta.it)

L'arte di essere chi vuoi: come farlo davvero - Il desiderio di scoprire chi siamo e chi possiamo diventare è una delle domande esistenziali più profonde che ogni essere umano si pone almeno ...(dailyexpress.it)