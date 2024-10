La robotica entra in classe

(Di domenica 6 ottobre 2024) L’istituto comprensivo Gigli di Recanati in questa settimana ha trasformato le sue aule in veri e propri laboratori del futuro, grazie al progetto Stem dedicato allae alla programmazione. Un’iniziativa finanziata con un bando Pnrr di circa 100mila euro che l’Istituto si è aggiudicato e che gli ha permesso di utilizzare le proprie attrezzature all’avanguardia come robot, stampanti 3D e kit Arduino con formatori di alto livello dell’associazione Talent di Osimo: Matteo Cardinali, Patrizia Pantanetti, Federico Camilletti, Diego Pranzetti, Roberto Faloppie e Nico Rizza. Il progetto è stato ideato e realizzato grazie all’impegno dei docenti Barbara Vignoni, Paolo Vissani e Sabrina Sampaolesi. (Ilrestodelcarlino)