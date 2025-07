Oil | caldo impatta su economiacala Pil

L'ondata di caldo record che sta investendo Italia e Europa non è solo un fenomeno meteorologico, ma un campanello d'allarme per l'economia globale. Secondo Copernicus, il 2024 si posiziona come uno degli anni più caldi di sempre, con maggio 2025 al secondo posto tra i mesi più toridi. Questa ondata di calore potrebbe ridurre le ore lavorative del 2,2%, mettendo a rischio circa 80 milioni di posti di lavoro e contribuendo a una diminuzione dello 0,6% del Pil mondiale.

