Il progetto edilizio | Nuovo centro servizi per chi è in difficoltà

Un progetto ambizioso e di grande valore sta prendendo vita a viale Monte Kosica 26, trasformando l’ex Centro stranieri in un nuovo centro servizi dedicato a chi si trova in difficoltà. Con oltre un milione di euro di investimento finanziato dal PNRR, questa iniziativa mira a creare un punto di riferimento stabile e accogliente, rafforzando l’accoglienza e il supporto alle persone in condizione di grave marginalità. Il futuro di questa struttura rappresenta un importante passo avanti per la comunità.

Un progetto del valore di oltre un milione di euro sta trasformando l’ex Centro stranieri di viale Monte Kosica 26 in un rinnovato Centro Servizi, con l’obiettivo di rafforzare l’accoglienza e il supporto alle persone in condizioni di grave marginalità sociale ed economica. Finanziato con fondi del PNRR nell’ambito della Missione 5, l’intervento prevede lavori di riqualificazione energetica e architettonica, ma anche il potenziamento delle attività sociali e di accompagnamento per utenti fragili. "Da parte nostra teniamo molto a questo progetto,– afferma Giulio Guerzoni, assessore ai Lavori Pubblici – oltre alla ristrutturazione dell’immobile porterà migliori condizioni di lavoro e di frequentazione a un luogo centrale per la città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il progetto edilizio: "Nuovo centro servizi per chi è in difficoltà"

In questa notizia si parla di: centro - progetto - servizi - edilizio

Torna 'La Città che vorrei': cultura, legalità e partecipazione al centro della terza edizione del progetto Unifg - Torna a Foggia “La città che vorrei – una bussola per la legalità”, dal 22 al 25 maggio 2025. Giunta alla sua terza edizione, questa manifestazione promossa dall’Università di Foggia e dal Comune, insieme a diverse realtà del terzo settore, mette al centro cultura, legalità e partecipazione, creando un'opportunità di riflessione e condivisione per la comunità.

#formazionecontinua Sono aperte le iscrizioni: "Calcestruzzo aerato autoclavato nel Progetto Edilizio" 20 marzo 2025 - ore 15.00 Centro Cardinal Urbani Via Visinoni 4/c - Zelarino (VE) INCONTRO CON LE AZIENDE Un evento dedicato professionisti de Vai su Facebook

Il progetto edilizio: Nuovo centro servizi per chi è in difficoltà; Complesso edilizio Aldo Moro; Nuovi progetti e cantieri bloccati: Ferite da sanare nel quartiere.

Il progetto edilizio: "Nuovo centro servizi per chi è in difficoltà" - L’assessore Guerzoni: "Gli uffici saranno a supporto di poveri ed emarginati". Riporta ilrestodelcarlino.it

’Casa Bottazzi’, aprono nuovi servizi per l’inclusione sociale - Casa Bottazzi si prepara ad ospitare un carnet di nuovi servizi che verrà inaugurato ... Si legge su msn.com