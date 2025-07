Uccisa in spiaggia da una ruspa Gnoli stavolta sceglie il silenzio La difesa chiede i domiciliari

In un caso che ha sconvolto la comunità di Pinarella, Lerry Gnoli, l’uomo accusato di aver causato la morte di Elisa Spadavecchia, sceglie il silenzio davanti al giudice. Dopo cinque giorni di carcere, la sua difesa propone i domiciliari, mentre si attendono sviluppi chiave sulla tragica vicenda. La situazione rimane complessa e ancora tutta da chiarire, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla verità dietro questa tragedia.

È durato pochi minuti l’interrogatorio di garanzia per Lerry Gnoli, l’uomo di 54 anni in carcere da cinque giorni con l’accusa di omicidio colposo e violazioni in materia di lavoro per la morte di Elisa Spadavecchia, travolta da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella di Cervia lo scorso 24 maggio. Collegato in videoconferenza dal carcere davanti al giudice per le indagini preliminari Janos Barlotti, Gnoli ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, spiegando di non avere nulla da aggiungere a quanto già dichiarato nel lungo interrogatorio reso davanti alla pm Lucrezia Ciriello il 30 maggio, durato oltre quattro ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uccisa in spiaggia da una ruspa. Gnoli stavolta sceglie il silenzio. La difesa chiede i domiciliari

