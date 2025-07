Un’altra tragedia in stazione Quarantenne travolto e linea ferroviaria in tilt

Un’altra tragedia scuote la linea Chiasso-Milano, lasciando pendolari e cittadini sgomenti. Dopo due giorni di disagi e lutti, un quarantenne è stato investito e ha perso la vita, portando caos e dolore tra i viaggiatori. La stazione di via Arosio si conferma simbolo di un dramma che non si ferma, mentre le autorità cercano risposte e soluzioni. La sicurezza prima di tutto, perché nessuno dovrebbe subire simili perdite in tragici incidenti.

Un’altra giornata difficile, la seconda in tre giorni, per il traffico ferroviario sulla linea Chiasso-Milano per l’investimento da parte di un treno di un quarantenne, che è deceduto. Come era già accaduto due giorni prima a un ventenne, che a sua volta ha perso la vita. Ieri i disagi per i pendolari sono cominciati di prima mattina e hanno avuto inizio sempre alla stazione di via Arosio. L’allarme è scattato alle 8.14 per l’uomo che si trovava sul secondo binario ed è stato travolto da un treno merci. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dall’Agenzia regionale emergenza e urgenza di Monza e Brianza che hanno constatato il decesso della persona travolta, oltre a personale della Questura e dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un’altra tragedia in stazione. Quarantenne travolto e linea ferroviaria in tilt

