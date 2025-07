Il week-end al cinema | da Jurassic World – La Rinascita a Elio

Preparati a un week-end all’insegna del grande cinema a Bergamo! Dalle avventure di “Jurassic World – La Rinascita” alle emozioni di “F1® Il Film”, tra titoli per tutti i gusti, i cinema bergamaschi offrono un programma ricco e variegato. Che tu sia appassionato di azione, commedie o film d’animazione, troverai sicuramente qualcosa da non perdere. Non resta che scoprire tutte le proposte e vivere un weekend cinematografico indimenticabile!

È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Jurassic World – La Rinascita”, “F1® Il Film”, “M3gan 2.0”, “Come fratelli”, “28 anni dopo”, “Dragon Trainer”, “Elio”, “Karate Kid: Legends” e “Lilo & Stitch”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end. GIOVEDI’ 3 LUGLIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto) CINEMA CONCA VERDE a Bergamo “F1 – The movie” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:45); “Reflection in a dead diamond” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21). 🔗 Leggi su Bergamonews.it