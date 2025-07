Calciomercato Inter Sebastiano Esposito vede viola Tutti i dettagli

Il calciomercato dell’Inter si anima tra entrate e uscite, e uno dei nomi più caldi è quello di Sebastiano Esposito. La Fiorentina mostra un forte interesse per il giovane attaccante italiano, alimentando voci di una possibile cessione. Mentre le trattative avanzano, i tifosi si interrogano sul futuro del talento nerazzurro. Scopri tutti i dettagli su questa avvincente operazione di mercato e cosa potrebbe riservare il destino di Esposito.

Oltre che in entrata, il calciomercato inter si muove anche in uscita, tra i vari giocatori indirizzati verso un addio spicca Sebastiano Esposito. Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito piace alla Fiorentina Nelle ultime ore sta crescendo sempre di più l'interesse da parte della Fiorentina su Sebastiano Esposito. L'attaccante italiano è reduce

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

