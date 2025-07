Tassisti abusivi in Suv senza patente a Napoli ingannavano clienti tra Stazione e Aeroporto con prezzi elevati

A Napoli, tra stazioni e aeroporto, alcuni tassisti abusivi in SUV senza patente ingannavano i clienti con tariffe esorbitanti. La Guardia di Finanza ha scoperto sei di questi conducenti irregolari, imponendo multe per 73.000 euro. Un intervento deciso per tutelare i viaggiatori e ripristinare la legalità nel settore dei trasporti. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa operazione significativa.

La Guardia di Finanza ha scoperto 6 tassisti abusivi tra piazza Garibaldi, Aeroporto di Capodichino e Porto. Multe per 73mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tassisti - abusivi - aeroporto - patente

Furbetti e abusivi fra tassisti ed Ncc: interviene la Polizia Locale di Brindisi - BRINDISI – La Polizia Locale di Brindisi ha avviato un'importante operazione contro il fenomeno dell'abusivismo nel settore dei trasporti.

Tassisti abusivi in Suv senza patente a Napoli, ingannavano clienti tra Stazione e Aeroporto con prezzi elevati; Taxi abusivi in aeroporto: via le auto e la patente; Il tassista abusivo senza assicurazione che porta i clienti all'aeroporto di Fiumicino.

Tassisti abusivi in Suv senza patente a Napoli, ingannavano clienti tra Stazione e Aeroporto con prezzi elevati - La Guardia di Finanza ha scoperto 6 tassisti abusivi tra piazza Garibaldi, Aeroporto di Capodichino e Porto. Lo riporta fanpage.it

Napoli, scoperti e denunciati 6 tassisti abusivi - L'operazione della Guardia di Finanza alla Stazione Centrale, Aeroporto di Capodichino e Stazione marittima #Napoli #tassistiabusivi ... cronachedellacampania.it scrive