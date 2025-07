Racconti popolari e misteriose leggende a Villa Sartirana

Immergiti in un viaggio tra i mondi dell’antico e del mistero, dove storie popolari, leggende e cronaca si intrecciano in un’atmosfera affascinante a Villa Sartirana. Tra fiumi, grotte e lagune, le narrazioni si arricchiscono di musica, trasportandoti in un mondo di bambine di nebbia, briganti nascosti e creature leggendarie. Un’esperienza unica che ti farà scoprire i segreti più nascosti del cuore di questa terra incantata.

Un intreccio fra racconti popolari, leggende e cronaca, con la narrazione affiancata dalla musica, per calare in una serie di storie che portano tra fiumi, grotte, cave e campi, dove una bambina di nebbia appare e scompare nelle notti di novembre, un pesce siluro dorme sul fondo delle paludi, i briganti si nascondono nelle Dolomiti bellunesi e misteriose anguane popolano la laguna di Venezia. È quanto proporrà oggi alle 21.15 nel parco di Villa Sartirana a Giussano lo spettacolo teatrale dal titolo Fole e Filò, che verrà portato in scena dall'attore e musicista Filippo Tognazzo, accompagnato dal polistrumentista Ivan Tibolla, della compagnia Zelda Teatro.

