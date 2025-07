Il ritorno di Valeria Mancinelli | Ecco perché mi candido E’ partita la caccia a Silvetti | il killer politico è Bugaro

Dopo due anni di silenzio, Valeria Mancinelli torna con slancio e determinazione, pronta a riaccendere il cuore della politica marchigiana. La sua candidatura al Consiglio regionale rappresenta una scelta coraggiosa e carica di significato, simbolo di rinascita e impegno. Tra le sfide in corso, si apre la caccia all’ambizioso Silvetti, il “killer politico” Bugaro, in un clima di tensione e rinnovamento. Ecco perché questa partita si fa ancora più avvincente.

"C’è una politica che Vale". È lo slogan dell’ex sindaca Pd Valeria Mancinelli che scende in campo come candidata al Consiglio regionale a sostegno dell’ex sindaco di Pesaro e candidato del campo largo del centrosinistra come presidente, Matteo Ricci. Due anni di (quasi) totale silenzio pubblico, dalla sconfitta del centrosinistra alle elezioni comunali, e ieri la presentazione ufficiale della sua candidatura al consiglio regionale. Nessuna barricata su alcuni punti del programma che non condivide e una difesa non a oltranza delle sue posizioni su Molo Clementino, Area Marina Protetta e stazione marittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno di Valeria Mancinelli: "Ecco perché mi candido. E’ partita la caccia a Silvetti: il killer politico è Bugaro"

In questa notizia si parla di: valeria - mancinelli - ritorno - ecco

Matteo Ricci al mercato del Piano con Valeria Mancinelli: «Una campagna tra la gente per battere i populisti e cambiare le Marche» - Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche, ha incontrato i cittadini al mercato del Piano di Ancona insieme a Valeria Mancinelli.

L’ex sindaco Valeria Mancinelli lo ha voluto nella sua squadra dall’inizio: "Su di lui potevi contare sempre. Durante l’ultima grande nevicata stavamo parlando al Coc: era già lì per rendersi conto di persona" . Vai su Facebook

Il ritorno di Valeria Mancinelli: Ecco perché mi candido. E’ partita la caccia a Silvetti: il killer politico è Bugaro; Tutti i nomi del Pd: ecco le cinque liste provinciali a supporto di Ricci. Da Ameli a Vimini passando per la Mancinelli; La scelta dei candidati. Mancinelli e Brisighelli i più votati in casa Pd. Ecco i primi nomi di FdI.

Il ritorno di Valeria Mancinelli: "Ecco perché mi candido. E’ partita la caccia a Silvetti: il killer politico è Bugaro" - L’ex sindaco dopo due anni rompe il silenzio e spiega la sua discesa in campo per il centrosinistra "Se ci sono alcuni punti che non condivido me li faccio piacere, non rompo la coalizione". Segnala msn.com

Mancinelli, ecco le strategie anti-vandali: «Questura più forte, poi a luglio arrivano 15 vigili» - Corriere Adriatico - Pareti imbrattate d’insulti alla polizia, minacce, svastiche, scarabocchi, frasi sgrammaticate. Secondo corriereadriatico.it