Bali traghetto affonda per il maltempo | 4 morti e 38 dispersi

Tragedia nello Stretto di Bali: un traghetto affonda a causa del maltempo, provocando 4 vittime e 38 dispersi. Con 65 persone a bordo, tra cui passeggeri e membri dell'equipaggio, le autorità si mobilitano per le operazioni di soccorso. La comunità è sconvolta, mentre si cerca di fare luce sulle circostanze di questa drammatica vicenda. Non è chiaro ancora cosa abbia scatenato questa tragedia, ma l'intera regione si stringe nel dolore.

Bali, 3 luglio 2025 - Un traghetto è affondato a causa del maltempo nello Stretto di Bali, a Ketapang, in Indonesia, causando la morte di 4 persone, mentre 38 risultano disperse. Lo ha annunciato il Centro di ricerca e di soccorso dell'Indonesia, come riporta l'emittente MetroTv. A bordo del traghetto viaggiavano 65 persone, di cui 53 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio; 23 sono sopravvissute e tratte in salvo dai soccorritori. Non è chiaro se a bordo si trovassero anche degli stranieri; secondo le prime ricostruzioni si sarebbe aperta una falla nella sala macchine, il che avrebbe provocato la perdita dell'elettricità a bordo e successivamente il capovolgimento del traghetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bali, traghetto affonda per il maltempo: 4 morti e 38 dispersi

In questa notizia si parla di: bali - traghetto - maltempo - affonda

Bali, traghetto affondato in Indonesia per maltempo: 4 morti e 29 tratti in salvo, 32 i dispersi - Una tragedia scuote le acque di Bali: un traghetto si è arenato e affondato a causa del maltempo, causando la perdita di almeno quattro vite e lasciando 32 dispersi.

Traghetto affonda a Bali in Indonesia a causa del maltempo, morti e dispersi: bilancio tragico; Bali, traghetto affonda per il maltempo: 4 morti e 38 dispersi; Bali, traghetto affondato in Indonesia per maltempo: 4 morti e 29 tratti in salvo, 32 i dispersi.

Bali, traghetto affondato in Indonesia per maltempo: 4 morti e 29 tratti in salvo, 32 i dispersi - Il primo bilancio parla di almeno 4 morti e 29 persone tratte in salvo tra le 65, tra passeggeri e ... Come scrive ilgazzettino.it

Bali, traghetto affonda per il maltempo: 4 morti e 38 dispersi - Un traghetto è affondato a causa del maltempo nello Stretto di Bali, a Ketapang, in Indonesia, causando la morte di 4 persone, mentre 38 risultano disperse. Scrive quotidiano.net