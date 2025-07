Meteo le previsioni in Campania per giovedì 3 luglio 2025

Scopri cosa riserva il meteo in Campania per giovedì 3 luglio 2025: giornate all'insegna del sole e temperature elevate, ideali per godersi le bellezze della regione. Le previsioni indicano cieli sereni o poco nuvolosi e venti moderati nel pomeriggio. Resta aggiornato per vivere al meglio questa calda giornata estiva, perché il clima perfetto è sempre dietro l'angolo!

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 3 luglio 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4258m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio.

