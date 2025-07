Vlahovic tradisce la Juve con un like | Tifosi furiosi | È inaccettabile

Il gesto di Vlahovic, che ha messo like al post di Jude Bellingham celebrando la vittoria del Real Madrid sulla Juventus, ha scatenato un'onda di reazioni infuocate a Torino. Per i tifosi bianconeri, si tratta di un vero e proprio tradimento, alimentando polemiche e delusione tra gli appassionati. La vicenda apre una ferita profonda nel cuore dei tifosi, pronti a chiedere spiegazioni e chiarimenti. È veramente finita tra Vlahovic e la Juve?

Un gesto che ha fatto infuriare Torino. Dusan Vlahovic è finito al centro di una bufera social dopo aver messo like al post di Jude Bellingham che celebrava la vittoria del Real Madrid contro la Juventus negli ottavi di finale del Mondiale per Club. L'attaccante serbo, rimasto in panchina per tutti i novanta minuti della sfida, ha commesso quello che i tifosi bianconeri considerano un vero e proprio "tradimento". Il like al post del centrocampista inglese ha scatenato una valanga di critiche sui social network. La provocazione di Bellingham accende la polemica. Il centrocampista del Real Madrid non ha perso tempo nel celebrare il successo contro i bianconeri.

Vlahovic entra nella storia della Serie A! Il suo ingresso a partita in corso contro la Lazio gli è valso il raggiungimento di un traguardo a cifra tonda - Dusan Vlahovic scrive un'altra pagina importante della sua carriera, raggiungendo le 200 presenze in Serie A.

Vlahovic ne ha piene le anche lui? Mette like a Bellingham che ride in faccia alla Juve dopo la batosta al Mondiale per Club. I tifosi bianconeri impazziscono. Benvenuto tra noi, Dusan https://napolissimo.it/vlahovic-like-bellingham-real-juve… #Juve # Vai su X

Pagina 2 | Vlahovic, like al Real che batte la Juve: tifosi in rivolta, è rottura totale - Il mi piace di Vlahovic proprio a Jude Bellingham non è comunque casuale, visto che i due sono molto amici. Lo riporta tuttosport.com