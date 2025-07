Scuola Pacifico ANIEF | Bene i corsi INDIRE per il sostegno ma ora stabilizzare tutti i docenti precari

L'attenzione sulla scuola italiana si accende con l'intervista di Fanpage.it a Marcello Pacifico di ANIEF, che analizza i corsi INDIRE per il sostegno, giudicandoli positivi ma evidenziando criticità. Tuttavia, il vero obiettivo rimane la stabilizzazione di tutti i docenti precari, una richiesta chiara e urgente per garantire qualità e continuità nell'istruzione. Scopriamo insieme come l’azione sindacale può trasformare questa battaglia in realtà.

L'intervista di Fanpage.it a Marcello Pacifico, presidente di ANIEF: "Corsi INDIRE per il sostegno? Giudizio positivo ma ci sono almeno 3 criticità. Ora serve stabilizzare tutti i precari". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Buoni pasto per il personale scolastico: il Senato respinge l’emendamento. Pacifico (ANIEF):”Essenziale che il principio venga riconosciuto, anche in assenza di risorse sufficienti” - Il Senato ha respinto l'emendamento 2.0.4, proposto dal senatore Pacifico per l'ANIEF, che mirava all'introduzione dei buoni pasto per il personale scolastico e ATA.

