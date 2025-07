Roma via ai lavori | Gasperini abbatte gli ingaggi e riparte dai giovani

Roma via ai lavori: Gasperini abbatte gli ingaggi e riparte dai giovani. La rivoluzione è iniziata a Trigoria, dove il nuovo tecnico ha già delineato una strategia audace: alleggerire il monte ingaggi, puntare sui talenti emergenti e creare una squadra competitiva per affrontare tre fronti. I primi segnali sono chiari, e i senatori hanno ormai capito che il passato sta lasciando spazio a un futuro tutto da scrivere. La vera sfida è appena cominciata.

La rivoluzione è iniziata. A Trigoria si respira l'aria delle grandi manovre, e stavolta non si tratta di semplici ritocchi. Gian Piero Gasperini ha preso il timone della Roma con idee chiare e taglienti: alleggerire il monte ingaggi, ringiovanire la rosa e costruire una squadra capace di reggere il ritmo forsennato di tre competizioni. La direzione è stata tracciata, e i primi a prenderne atto sono stati proprio i senatori. Addio ai vecchi equilibri: chi resta, chi parte. Nella lista degli "intoccabili" compaiono Svilar, Mancini, Ndicka e – forse – Cristante. Gli altri over 25 sono tutti in discussione.

