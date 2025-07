L’addio al transatlantico. Dalla diossina ai campi da padel.

L’ex Transatlantico di Seveso, un tempo simbolo di svago e vitalità, è ormai un ricordo lontano. Dalla diossina ai campi da padel, il cambiamento ha trasformato il volto di questa zona, lasciando dietro di sé piscine chiuse e sogni sfumati. Un’epoca che non tornerà più, ma il suo passato rimane vivo nel cuore di chi ha vissuto quegli anni. Eppure, la storia di questa struttura sfortunata continua a suscitare riflessioni sul valore della memoria e del cambiamento.

Le piscine intorno non mancano, ma nei ricordi restano quelle che sono chiuse da anni e che non torneranno mai più. Tra queste certamente l’ex Transatlantico di Seveso all’angolo tra via Ortles e viale Redipuglia. Un impianto natatorio realizzato negli anni ‘60 e che venne chiamato così per la sua forma originale che ricordava, appunto, una grande nave. Una struttura dalla storia decisamente sfortunata, visto che ha dovuto subire ben due chiusure per motivi gravi. La prima a causa dell’esplosione dell’Icmesa e la tragedia della diossina, nel 1976. In quell’occasione, l’impianto rimase chiuso per quattro anni per consentire le operazioni di bonifica ma quando riaprì non riuscì a risollevarsi, anche perché dovette pagare la diffidenza di molti a frequentare la zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it