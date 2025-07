Charlize Theron sul regista che le aveva fatto delle avances durante un' audizione | Non dirò il suo nome

Charlize Theron ha condiviso di aver scelto di non rivelare l'identità del regista che le ha fatto avances durante un'audizione, motivando la sua decisione con il desiderio di rispettare tutte le parti coinvolte. Recentemente, quell'uomo le ha contattata per chiarire la sua versione dei fatti, ma l'attrice ha deciso di mantenere il riserbo, sottolineando quanto sia complesso e delicato affrontare questi episodi nel mondo dello spettacolo. La sua scelta evidenzia l'importanza di proteggere la propria privacy e dignità, anche in situazioni dolorose.

L'attrice Charlize Theron ha spiegato perché non rivelerà l'identità del regista che l'aveva molestata durante l'audizione e che l'ha recentemente contattata per spiegare la sua versione di quanto accaduto. Charlize Theron, durante un episodio del podcast Call Her Daddy, è tornata a parlare di quando ha subito delle avances di tipo sessuale da parte di un regista durante un'audizione. L'attrice aveva accennato a quanto accaduto già nell'aprile 2019, durante il The Howard Stern Show. L'incidente avvenuto all'inizio della sua carriera Secondo quanto dichiarato dall'attrice, Charlize Theron aveva ricevuto la richiesta di presentarsi a casa di un regista un sabato sera per un'audizione a un film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Charlize Theron sul regista che le aveva fatto delle avances durante un'audizione: "Non dirò il suo nome"

In questa notizia si parla di: durante - charlize - theron - aveva

«Va bene così, loro fanno schifo e noi siamo cool». Con questa battuta tagliente, Charlize Theron ha scaldato il palco durante il Block Party della sua Africa Outreach Project, commentando a modo suo il matrimonio da favola tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Vai su Facebook

Charlize Theron sul regista che le aveva fatto delle avances durante un'audizione: Non dirò il suo nome; Charlize Theron contro le nozze di Bezos e Lauren Sanchez: Sono stata l'unica non invitata, fanno schifo; Charlize Theron aveva fatto una proposta davvero imbarazzante a Obama!.

Charlize Theron dice quello che pensa di Jeff Bezos e Lauren Sánchez: “Fanno schifo” - L’attrice premio Oscar, durante il Block Party annuale del suo Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP), ha infatti dichiarato ... Si legge su msn.com

Charlize Theron molestata da un regista, agli inizi della carriera: “Lui sa che potrei fare il suo nome” - Theron ha raccontato un episodio che capitò agli inizi della sua carriera, con un regista del quale non ha svelato il nome. Secondo msn.com