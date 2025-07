Terrazza Monferrato dove i Paesaggi sono siderali

Immersi tra le incantate colline di Langhe e Monferrato, il “Castello di Moasca” si trasforma in un palcoscenico unico per l’anteprima di “Terrazza Monferrato”, parte di “Art Site Fest”. Dal 4 al 6 luglio, Moasca (Asti) apre le sue porte a paesaggi spettacolari e suggestivi, dove la natura e l’arte si incontrano. Un’esperienza da vivere in uno dei luoghi più affascinanti d’Italia, dove i paesaggi sono davvero “siderali”.

Fra le suggestive colline di Langhe e Monferrato, il "Castello di Moasca" ospita l'anteprima di "Terrazza Monferrato", nel programma di "Art Site Fest" Dal 4 al 6 luglio Moasca (Asti) Dopo le importanti tappe torinesi e dintorni (fra "Palazzo Madama" e "Chiablese", "MAO" e "Museo Egizio" fino alla "Reggia di Venaria" e alla "Palazzina di

L’undicesima edizione di ART SITE FEST ci porta dal 4 al 6 luglio 2025 al Castello di Moasca con TERRAZZA MONFERRATO, nello scenario mozzafiato dei paesaggi dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. https://sguardisutorino.blogspot.com/2025/0 Vai su X

