Pomodori da cogliere al volo | poche calorie e tanti benefici

dei nostri occhi e della pelle. In pochi morsi, il pomodoro si rivela un alleato prezioso per il benessere quotidiano. Scopri come integrare questa verdura ricca di virtĂą nella tua dieta e cogli al volo tutti i suoi benefici!

Originario del Sud America e oggi diffuso in tutto il mondo, il pomodoro è un alimento cardine della dieta mediterranea. Ricco di acqua e povero di calorie, è apprezzato non solo per la sua versatilitĂ in cucina, ma anche per le numerose proprietĂ benefiche a supporto della salute. Il pomodoro è una fonte naturale di licopene, un potente antiossidante che contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e supporta la salute cardiovascolare. Contiene inoltre Vitamina C, potassio, folati e piccole quantitĂ di vitamina A e K. Grazie alla sua composizione, può contribuire a ridurre l’infiammazione, migliorare la pressione sanguigna e rafforzare il sistema immunitario. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Pomodori da cogliere al volo: poche calorie e tanti benefici

