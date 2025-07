Bandai Namco annuncia MY HERO ACADEMIA All’s Justice

Preparatevi a vivere un’esperienza senza precedenti nel mondo di My Hero Academia con All’s Justice, il nuovo picchiaduro in 3D che promette emozioni intense e combattimenti mozzafiato. Sviluppato da Bandai Namco, questo titolo porta i fan direttamente nel cuore dell’epica Final War, offrendo una modalità Storia cinematografica che rivive i momenti più iconici della saga. La battaglia definitiva sta per iniziare—pronti a unirvi alla lotta?

Bandai Namco ha appena svelato MY HERO ACADEMIA: All's Justice, un adrenalinico picchiaduro 3D ad arena che porta i fan direttamente nel cuore dell'arco narrativo più epico del franchise: la Final War. Il titolo, in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC (Steam), si propone come l'esperienza definitiva per chi ha seguito le gesta di Midoriya e compagni fin dal primo episodio dell'anime. Una modalità Storia cinematografica per rivivere l'ultimo scontro. All's Justice non è solo un gioco di combattimento, ma un vero tributo alla narrativa di MY HERO ACADEMIA. I giocatori potranno vivere la guerra finale sia dal punto di vista degli Eroi che dei Villain, con sequenze animate originali ed esclusive che riprendono fedelmente i momenti più intensi della saga.

