Il caso Mimmo Lucano | giustizia è fatta altroché modello Riace

Dopo mesi di battaglie e polemiche, il caso Mimmo Lucano si avvia verso una conclusione definitiva: la giustizia ha fatto il suo corso, ponendo fine all’illusione del “modello Riace”. La decisione del Tribunale di Locri, che decreta la decadenza dell’ex sindaco, mette in luce quanto sia complesso il delicato equilibrio tra solidarietà e legalità. Ora, resta da capire quale sarà il futuro di questa realtà simbolo di integrazione.

Dopo mesi di resistenza, Mimmo Lucano, l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, ex campioncino regionale di accoglienza (col trucco), deve lasciare la poltrona a cui si era aggrappato con tutte le forze, quella di sindaco di Riace. Il Tribunale di Locri ha depositato la sentenza che ne decreta la decadenza, applicando la Legge Severino. Si . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il caso Mimmo Lucano: giustizia è fatta, altroché “modello Riace”

