La piazza di Pontelagoscuro si è trasformata in un crocevia di rabbia e speranza, con cittadini che chiedono a gran voce un cambiamento. Nel cuore di una comunità stremata, si sono uniti per dire basta alle violenze e proporre un patto condiviso per rilanciare il loro quartiere. Emiliano Bianchi ha sottolineato come la situazione sia ormai insostenibile, segnando l’inizio di un nuovo impegno collettivo per il futuro di Pontelagoscuro.

"Un patto congiunto per rilanciare Pontelagoscuro". Nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Buozzi, sotto lo stand di ‘Ponte in festa’, sfidando il grande caldo, molti i residenti pontesi si sono autoconvocati al grido "riprendiamoci la piazza" per esternare tutta la loro rabbia e preoccupazioni. Emiliano Bianchi, tra i promotori dell’incontro: "Pontelagoscuro sta vivendo una situazione che non è più tollerabile, l’elemento scatenante sono stati i ripetuti episodi di violenza. Dobbiamo tornare ad essere una grande comunità, l’obiettivo è accendere i riflettori su questo paese, evidenziando il degrado e abbandono in cui verte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ponte, la rabbia in piazza. I cittadini: "Basta violenze. Patto per rilanciare il paese"

