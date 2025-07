The Witcher 4 punta ancora sulle quest memorabili

Il nuovo capitolo di The Witcher 4 promette di portare le quest a un livello superiore, puntando su narrazioni memorabili e ricche di profondità. CD Projekt Red, desiderosa di superare le aspettative, si impegna a eliminare le missioni insignificanti per concentrarsi su storie coinvolgenti e ben scritte. La decisione di Philipp... segna un passo deciso verso un'esperienza di gioco più autentica e avvincente, pronta a conquistare i fan più appassionati.

Il nuovo capitolo della saga di The Witcher, attualmente in sviluppo presso CD Projekt Red, non rinnegherà l'eredità narrativa che ha reso celebre The Witcher 3. Anzi, la volontà del team è quella di elevare ulteriormente la qualità delle missioni secondarie, rinunciando una volta per tutte alle fetch quest, ovvero quelle missioni ripetitive e prive di spessore che spesso affliggono i giochi open world. A confermare questa direzione è Philipp Weber, ora narrative director di The Witcher 4, che in un'intervista a GamesRadar+ ha ribadito con forza un principio che risale ai suoi primi giorni in CD Projekt Red: " Non facciamo fetch quest ".

