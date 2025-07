C’è il torneo internazionale di minibasket

Il torneo internazionale di minibasket Città di Fermo è molto più di una semplice competizione: è un vibrante crocevia di colori, emozioni e amicizie che, da 17 anni, unisce giovani talenti provenienti da tutto il mondo. Organizzato con passione dalla società Fermo Basket e coinvolgendo oltre 300 partecipanti, rappresenta un esempio brillante di come lo sport possa diventare motore di integrazione e solidarietà. Un evento che conferma il ruolo di Fermo come palcoscenico di eccellenza nel panorama sportivo internazionale...

È una festa di colori e voci, festa dello sport e dell'amicizia quella che si rinnova, ogni anno e da ben 17 edizioni, in occasione del torneo internazionale di minibasket Città di Fermo. Un'organizzazione, quella della società Fermo basket, imponente, per un giro che coinvolge almeno 300 persone, tra giovani atleti e allenatori, l'assessore allo sport Alberto Scarfini ribadisce la rilevanza che la città ha saputo conquistare su scenari internazionali, proprio grazie a eventi grandi come questo. Il sindaco Paolo Calcinaro pure ha voluto portare la sua vicinanza a Marco Marilungo e Maria Principini, storiche anime del torneo e del basket a Fermo, che come sempre coinvolgono genitori e atleti in una gara di accoglienza e di bellezza.