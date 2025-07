Femminicidio di Ripaberarda Malavolta e l’uso di cocaina | trovate tracce anche sulla vittima

Un drammatico caso di femminicidio scuote Ripaberarda: tracce di cocaina sono state trovate non solo sulla vittima, ma anche sul sospettato, Massimo Malavolta. Le analisi di laboratorio hanno rivelato dettagli inquietanti, portando le autorità a sospettare un collegamento tra sostanze illegali e il tragico episodio. Mentre il procuratore Umberto Monti valuta il capo d’imputazione, si apre un capitolo cruciale in questa tragica vicenda, che ha sconvolto l’intera comunità .

Le analisi di laboratorio non hanno trovato cocaina solo nei peli, nelle urine e nel sangue analizzato al momento del fatto su Massimo Malavolta, ma anche sulla moglie Emanuela Massicci, la donna che la notte del 19 dicembre scorso a Ripaberarda l’uomo ha ucciso, massacrandola di botte. Proprio alla luce di quanto emerso il procuratore Umberto Monti ha preso ulteriore tempo per redigere il capo d’imputazione definitivo e firmare l’avviso di chiusura delle indagini. Vuole ulteriori approfondimenti su questo aspetto delicato che certamente non alleggerisce la posizione dell’indagato ma, anzi, potrebbe addirittura aggravarla ulteriormente se emergesse che la moglie è stata in qualche modo costretta ad assumere cocaina la notte in cui è stata uccisa o perfino in precedenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it