Come si mangia da Sentiero il ristorante che mancava all’Isola d’Elba

Scopri come si vive un'esperienza culinaria unica all'Isola d'Elba con il ristorante Sentiero, il nuovo gioiello di una coppia di chef con esperienze da Celler de Can Roca, Noma e Mugaritz, affiancata da una pasticcera e sommelier laureata. In questo angolo di paradiso, ogni piatto è un viaggio tra creatività, passione e tradizione, pronto a sorprendere i tuoi sensi. Ecco come si mangia al Sentiero, un luogo che rivoluziona l’arte della tavola sull’isola.

Lui con trascorsi al Celler de Can Roca, Noma e Mugaritz, lei pasticcera laureata anche in enologia. È la coppia che ha da poco aperto il ristorante Sentiero a Marina di Campo. Ecco come si mangia. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Come si mangia da Sentiero, il ristorante che mancava all’Isola d’Elba

