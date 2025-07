Troppo vicino alle case Per voi pare un barbecue

Il Comitato Aria Nostra si batte con determinazione per tutelare la qualità della vita dei residenti di Tavernelle, opponendosi alla costruzione del crematorio troppo vicino alle case. La questione non riguarda solo il timore delle emissioni, ma anche il rispetto del patrimonio abitativo e ambientale del territorio. La sfida continua, perché un equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale è possibile solo ascoltando le voci di chi vive quotidianamente in questi luoghi.

La battaglia del Comitato Aria Nostra per evitare che il crematorio sia realizzato dentro il cimitero di Tavernelle va avanti e parte da alcuni cardini: "Non siamo ideologicamente contrari alla realizzazione di impianti di cremazione e tanto meno contro l’idea delle cremazioni che stanno crescendo – hanno spiegato i coordinatori del Comitato nei loro interventi ieri, Simone Spina, Daniela Diomedi e Patrizio Lazzaro, riferendosi all’amministrazione comunale – Semplicemente non lo vogliamo lì, a poche centinaia di metri dalle abitazioni. Manca il Piano di Coordinamento regionale e le procedure ambientali di autorizzazione non sono una garanzia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Troppo vicino alle case. Per voi pare un barbecue"

