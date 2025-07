Un giugno con temperature da record

Un giugno da record a Modena, con temperature eccezionalmente elevate che hanno superato ogni aspettativa. Questo mese si posiziona come il secondo più caldo dal 1860, avvicinandosi al primato storico di giugno 2003. Con una media di 27.4°C e un'anomalia di +3.9°C rispetto alla norma, ci troviamo di fronte a cambiamenti climatici che stanno riscrivendo i nostri ricordi estivi. È un segnale forte: il clima sta cambiando, e noi dobbiamo esserne consapevoli.

Un giugno davvero straordinario, tra i più caldi mai registrati a Modena. Giugno 2025 si chiude come il secondo mese di giugno più caldo dal 1860, a un soffio dal primato assoluto detenuto da giugno 2003 (temperatura media 27.5 gradi). La temperatura media mensile è stata di 27.4 gradi, con una anomalia di +3.9 gradi rispetto alla norma climatica di riferimento 1991–2020. Un valore davvero straordinario, impensabile fino a tutto il XX secolo. Per dare un'idea della portata del cambiamento: nel periodo 1860–2000 il mese di giugno più caldo era stato il 1931 con Tmedia 24.4 gradi, ora sceso al 10° posto.

Caldo da record a giugno, in queste zone le temperature saranno altissime - Giugno si apre con un caldo da record in molte zone, con temperature incredibilmente elevate.

Temperature record per giugno e disagio da caldo: nuova massima da 39.7°C in Liguria e nell'Imperiese picco di 32 gradi

Temperature record per giugno e disagio da caldo: nuova massima da 39.7°C in Liguria e nell'Imperiese picco di 32 gradi L'Arpal evidenzia come vi sia una bassa probabilità di temporali forti

Caldo record, in Spagna la temperatura del suolo arriva a 54 gradi, in Italia si sfiorano i 50 a Foggia. Le immagini del satellite - Fa caldo come non mai in Europa, e questa volta a misurarlo non sono solo termometri o stazioni meteorologiche, ma anche i satelliti.

Caldo record, anche il Mar Mediterraneo ribolle: a 26 gradi mai stato così a giugno - Registrata ieri la temperatura superficiale più alta mai rilevata nel mese di giugno.