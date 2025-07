i 10 alimenti anti stress naturali da inserire nella dieta quotidiana per diminuire cortisolo ansia e gonfiore su viso e collo

Se spesso scrollate TikTok e vi siete imbattuti nel "cortisol face", saprete quanto il gonfiore al viso e al collo possa essere fastidioso. La buona notizia? Incorporare nella dieta quotidiana alimenti naturali può aiutare a ridurre i livelli di cortisolo, alleviando ansia e gonfiore. Scopri i 10 alimenti anti-stress che possono trasformare il vostro benessere e donare un aspetto più luminoso e rilassato.

S e vi capita di scrollare spesso TikTok, avrete sicuramente sentito parlare di cortisol face: termine che indica quel fastidioso gonfiore al viso e al collo dovuto all’eccesso di cortisolo – l’ormone dello stress- prodotto dalle ghiandole surrenali. Sebbene la scienza sia ancora cauta nel confermare il fenomeno, è noto che il cortisolo svolge un ruolo cruciale nel nostro organismo. L’ormone regola l a risposta immunitaria del nostro corpo, la pressione sanguigna e livelli di zucchero nel sangue. Tuttavia, se prodotto in eccesso e per lunghi periodi, può portare a effetti negativi come infiammazioni, stanchezza, irritabilità e anche acne. 🔗 Leggi su Iodonna.it