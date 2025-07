Corte | Diddy Combs resta in carcere

Corte Diddy Combs: il rapper e producer musicale rimane in carcere. In attesa di conoscere la pena, il giudice ha respinto la richiesta di rilascio su cauzione, considerando le gravi accuse a suo carico. Dopo aver visto cadere le imputazioni di associazione per delinquere e traffico sessuale, resta quella di 'trasporto a fini di prostituzione'. La vicenda rischia di segnare profondamente la sua carriera e vita privata.

7.00 In attesa che si quantifichi la pena, Sean Combs resta in carcere. Il giudice ha respinto il rilascio su cauzione, per la gravità delle accuse di cui è stato riconosciuto colpevole. Contro il rapper e producer musicale 5 accuse: sono cadute l'associazione per delinquere e il traffico sessuale; è rimasta in piedi quella di 'trasporto a fini di prostituzione', per avere organizzato e finanziato spostamenti di donne per farle prostituire. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

