Ultimatum Calhanoglu Inter pronta a chiamarlo | le condizioni – CdS

L'Inter è decisa a mettere fine alla telenovela Calhanoglu, pronto a chiamarlo e stabilire le condizioni per una risoluzione definitiva. La stampa parla di un ultimatum, con il club che alle prossime ore aprirà i contatti ufficiali con il suo entourage. Dopo le tensioni e gli strascichi post-Inter-Fluminense, il caso si svela come una sfida da risolvere urgentemente: il futuro del turco è ormai nelle mani dell'Inter, pronta a fare chiarezza.

Insomma l'Inter vuole risolvere il caso Calhanoglu una volta per tutte e nelle prossime ore aprirà i contatti con il numero 20 e il suo entourage. Il club detta le condizioni. CASO – C'è da risolvere un caso spinoso in casa Inter: quello riguardante Hakan Calhanoglu. Dopo la bordata di Lautaro Martinez, nel post di Inter-Fluminense, sono volati gli stracci con lo stesso regista turco a replicare all'indomani tramite un post Instagram sia al compagno che al presidente Beppe Marotta, che aveva fatto il suo nome e cognome dopo la sfuriata "generale" del capitano. In tutto questo c'è il Galatasaray, che ha avanzato all'Inter una sola proposta, bassa, di 15 milioni di euro.