Bali affonda traghetto di turisti e pendolari | almeno 4 morti 23 in salvo decine di dispersi

Una tragedia scuote Bali: un traghetto che trasportava turisti e pendolari si è affondato al largo di Giava, lasciando almeno quattro vittime e decine di dispersi. Nonostante i soccorsi siano già in azione, il dramma mette in luce le criticità della sicurezza marittima nella regione. Mentre le ricerche continuano febbrilmente, si fa strada la domanda su come garantire la protezione di chi viaggia tra queste acque emblematiche. Continua a leggere.

L’imbarcazione, partita da Banyuwangi, sulla costa orientale dell’isola di Giava, era diretta verso Bali quando ha segnalato un guasto al motore. Poco dopo il traghetto è affondato. A bordo vi erano 53 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

