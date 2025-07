Il Caso Malpensa Hostess quando dobbiamo ancora una volta spiegare il consenso

Il caso Malpensa, una vicenda che sottolinea ancora una volta l’importanza del consenso, mette in luce come un gesto possa avere conseguenze legali e morali profonde. La scena di una hostess bloccata, incapace di reagire, evidenzia quanto sia fondamentale rispettare i limiti e i diritti dell’altro. Una lezione chiara: il rispetto del consenso non è solo un atto di cortesia, ma una questione di dignità e legalità.

Il caso Malpensa è una storia che comincia (e purtroppo non finisce) con il consenso (mancato): un concetto tanto semplice quanto ostinato da far passare in un’aula di giustizia. Non è difficile: un corpo che si blocca non acconsente. Succede a Malpensa, qualche anno fa. Una hostess va da un sindacalista per risolvere una questione di lavoro. Lui, in venti-trenta secondi, la tocca, la sorprende, la travolge. Lei resta ferma, con una cartellina in mano. Per i giudici di primo e secondo grado, avrebbe potuto “dileguarsi”. La vicenda del caso Malpensa e la questione più ampia del consenso. Questa storia non è un caso isolato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il “Caso Malpensa Hostess”, quando dobbiamo ancora una volta spiegare il consenso

In questa notizia si parla di: malpensa - caso - hostess - consenso

«Lo sfioramento o il toccamento repentino e insidioso integrano sempre la fattispecie della violenza sessuale». Anche se la durata dell’approccio dura tra i venti e i trenta secondi. Proprio come era successo a un’ex hostess che nel 2018 fu pesantemente mol Vai su Facebook

In caso di violenza non conta il tempo di reazione: la Cassazione sul caso del sindacalista e della hostess di Malpensa; “Una violenza sessuale non si basa sui secondi”. La hostess di Malpensa molestata dal sindacalista: ecco perché la Cassazione lo rimanda davanti ai giudici; Da rifare il processo al sindacalista di Malpensa accusato di violenza su una hostess.

Da rifare il processo al sindacalista di Malpensa accusato di violenza su una hostess - L'esponente della Cisl era stato assolto in primo grado al Tribunale di Busto e poi anche in Appello, con la motivazione che la reazione della hostess non era stata immediata. Da varesenews.it

Iraniano arrestato a Malpensa: 38enne respinge accuse e nega consenso estradizione - MSN - Ha respinto le accuse nei suoi confronti e ha negato il consenso all’estradizione Mohammad Abedini Najafabadi, 38enne iraniano arrestato all’aeroporto di Milano Malpensa in esecuzione di un ... Lo riporta msn.com