La battaglia di Locate | Sottopasso ancora chiuso Ma i cantieri sono fermi

La battaglia di Locate sottopasso prosegue tra attese e ostacoli, con i cantieri ancora fermi nonostante le promesse. Il sindaco Davide Serranò si presenta come un moderno Don Chisciotte, impegnato a combattere contro istituzioni sorde che ignorano i disagi di una comunità isolata. La chiusura del sottopasso ferroviario, causa di pesanti disagi nel Sud Milano, resta al centro di un appello urgente a RFI e al Ministero delle Infrastrutture affinché rispettino i tempi promessi.

Il sindaco del Comune alle porte di Milano sembra un moderno Don Chisciotte, impegnato a combattere contro i mulini a vento rappresentati da istituzioni sorde. Il motivo? La chiusura del sottopasso ferroviario che isola Locate di Triulzi e crea pesanti disagi alla circolazione in tutto il Sud Milano. Davide Serranò, primo cittadino di Locate, ha lanciato un appello a Rfi e al Ministero delle Infrastrutture affinché vengano rispettati i termini per la riapertura del sottopasso, la cui conclusione era inizialmente prevista per l'autunno. Il cantiere è fermo e, verosimilmente, non sarà completato prima del prossimo anno.

