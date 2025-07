Il nuovo questore Patruno | Subito focus sul litorale

Gianpaolo Patruno, nuovo questore di Ravenna, si presenta con una visione chiara e strategica: porre al centro dell’attenzione il litorale, elemento chiave per un’estate sicura e serena. La collaborazione tra forze dell’ordine e polizie locali sarà fondamentale per affrontare le sfide del territorio, valorizzando la conoscenza profonda delle comunità. Un impegno concreto per garantire sicurezza, senza dimenticare i bisogni della città e del forese.

"Un focus fondamentale sul litorale per l’estate, alla luce delle problematiche evidenziate dai colleghi, senza però dimenticare la città e il forese". Tutto questo, da attuare attraverso una collaborazione tra le forze dell’ordine, ma anche e soprattutto con le Polizie locali, "che sono i veri conoscitori dei territori". Così si è presentato alla città Gianpaolo Patruno, nuovo questore di Ravenna che ha preso il posto di Lucio Pennella, oggi a Modena. "Sono molto contento di essere qui a Ravenna perché è una città più complessa rispetto a Macerata e a me piacciono le sfide. Ringrazio il Ministero per questo upgrade, sinonimo di fiducia", ha esordito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo questore Patruno: "Subito focus sul litorale"

