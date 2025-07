Boccali alzati rock e tributi

Preparati a vivere un weekend all’insegna del divertimento, della musica e della buona compagnia! Tra concerti, tributi e show di cabaret, il Beer Fest Carate e il Muggiò Beer Fest sono pronti ad accoglierti con un cartellone imperdibile. Dai classici del rock ai grandi miti italiani, ogni sera sarà un’occasione speciale per alzare i bicchieri e lasciarsi coinvolgere dall’energia unica di questi eventi. Non perdere l’appuntamento, perché la festa sta per cominciare!

Le canzoni di Renato Zero e di Ligabue, il rock dei Queen e il pop degli 883, oltre alle risate del cabaret. Concerti e spettacoli da qui al weekend al Beer Fest Carate e al Muggiò Beer Fest. A Carate stasera, sul palco di via Vicinale dell’Immacolata, Amalo con un Tributo a Renato Zero; domani toccherà ai Tra Liga e Realtà con un omaggio a Ligabue. Sabato Dance Party con Wender e Dj Comollo di Radio 105, domenica cabaret con Kalabrugovic e le canzoni anni ‘90 con la Ciao90 Band. A Muggiò in piazza Cossetto oggi alle 21.30 la tribute band degli 883 Rotta x Casa di Max, domani gli A Queen Experience, sabato i Sismica con le hit latine e domenica Luca Carrus & Bamboline Barracuda con i pezzi di Ligabue. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Boccali alzati, rock e tributi

