Addio all' iPhone made in India? la Cina rimpatria i suoi lavoratori e rallenta il piano di Apple

L'orizzonte di Apple in India si oscura: mentre la multinazionale punta a fare dell'India il suo nuovo cuore produttivo, il rimpatrio dei tecnici cinesi da parte di Foxconn e le tensioni geopolitiche mettono in discussione questa ambiziosa strategia. L'addio all’iPhone made in India potrebbe segnare un passo indietro per Cupertino, con ripercussioni che potrebbero cambiare il volto della produzione tech globale. La partita è appena iniziata.

L'azienda di Cupertino punta a trasformare l'India nel suo nuovo centro produttivo globale, ma il rimpatrio dei tecnici cinesi da parte di Foxconn e le pressioni geopolitiche rischiano di cambiare i piani.

