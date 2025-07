I Lakers fanno centro | ecco Ayton con un biennale da 16,6 milioni di dollari

I Lakers fanno centro, portando Ayton con un biennale da 166 milioni di dollari in una mossa che scuote il mercato NBA. La franchigia californiana si aggiudica il talento dopo una battaglia serrata, sorprendendo con un colpo di scena: il free agent ex prima scelta assoluta, ora in cerca di riscatto dopo il buyout con i Blazers. I Knicks, nel frattempo, si affidano a Brown, delineando un nuovo capitolo di questa emozionante offseason.

LeBron James esercita la sua player option e chiude un accordo da 52,6 milioni di dollari con i Lakers - LeBron James ha esercitato la player option con i Lakers anche nella stagione 2025- Segnala msn.com