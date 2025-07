Vlahovic Juve potrebbe rinnovare e poi andare in prestito! Svelata l’ultima clamorosa idea per il futuro del serbo | ci sono importanti novità

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus si arricchisce di novità sorprendenti, con un possibile rinnovo contrattuale e un prestito strategico in vista. La società bianconera sta valutando attentamente questa mossa per garantire al serbo più spazio e continuità in campo, mantenendo intatto il suo talento. Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni che potrebbero rivoluzionare il destino del giovane attaccante e aprire nuove prospettive per la Juventus.

Vlahovic Juve, potrebbe rinnovare e poi andare in prestito: tutti gli ultimi aggiornamenti sul futuro del serbo. La Juventus sta valutando diverse opzioni per il futuro di Dusan Vlahovic e uno degli scenari in discussione è il prolungamento del contratto per un’altra stagione, con l’intenzione di darlo in prestito per permettergli di giocare con maggiore continuità. Come riportato da Matteo Moretto, il club bianconero sta considerando questa soluzione per permettere a Vlahovic di recuperare il suo miglior stato di forma e, al contempo, valutare il suo impatto in un altro contesto. La Juve, consapevole delle difficoltà che il giocatore ha incontrato in stagione, sta cercando di trovare un modo per permettergli di tornare ad alti livelli senza compromettere il suo futuro in bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com