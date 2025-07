Musica e svago ma anche confronto e dialogo sul tema della sclerosi

Musica, sapori autentici e momenti di condivisione: dal 4 al 6 luglio, i giardini della sede AISM a Brescia si trasformeranno in un vivace palcoscenico di solidarietà e speranza. Un'occasione unica per unire divertimento e impegno, scoprendo come l'associazione lavora al fianco di chi affronta la sclerosi multipla. Vieni a vivere tre serate di incontro, musica e solidarietà, perché insieme possiamo fare la differenza.

Musica, stand gastronomici, divertimento ma anche solidarietà: dal 4 al 6 luglio torna la festa dell' Associazione italiana sclerosi multipla (Aism). Nei giardini della sede bresciana dell'associazione, in via Strada Antica Mantovana saranno tre le serate dedicate allo svago, all'incontro tra soci, volontari, simpatizzanti e sostenitori, per vedere da vicino l'impegno dell'associazione al fianco delle persone con sclerosi multipla, per scoprire il futuro delle attività della sezione provinciale e la Carta dei Diritti delle persone colpite dalla malattia. Domenica alle 18 un momento sarà dedicato al confronto con la dottoressa Silvia Baroni, psicologa, riservato ai giovani under 40.

