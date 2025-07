Wimbledon Sinner ritorna in campo e attende Vukic Sei azzurri a caccia del terzo turno

Wimbledon 2025 si prepara a regalare emozioni con il ritorno di Sinner, protagonista della sfida più attesa sul Centrale contro Vukic. Dopo un esordio facile, l’altoatesino si trova ora di fronte a un avversario più difficile, pronto a mettere alla prova le sue capacità. Sei azzurri sono in corsa per il terzo turno, e l’Italia spera di aggiungere un altro capitolo di successo. Restate con noi per seguire la partita e scoprire se Jannik continuerà la sua scalata in questo prestigioso torneo.

Si completano i match del secondo turno a Wimbledon 2025 e tocca nuovamente al numero uno del mondo. Jannik Sinner scenderà in campo sul Centrale come ultimo match, affrontando l’australiano Aleksandar Vukic. Dopo il comodo esordio nel derby con Luca Nardi, si alza sicuramente il livello dell’avversario per l’altoatesino, che dovrà stare attento soprattutto al servizio dell’australiano, che comunque non ha mai raggiunto il terzo turno in carriera sull’erba londinese. Sinner ha come obiettivo quello di sprecare il minor numero di energie e sicuramente sarà già molto importante il primo set per indirizzare la sfida immediatamente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon, Sinner ritorna in campo e attende Vukic. Sei azzurri a caccia del terzo turno

