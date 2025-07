Dalla Regione altri 15 milioni per il nuovo ospedale Santa Chiara a Cisanello

Un nuovo impulso si abbatte sul grande progetto dell'ospedale Santa Chiara a Cisanello, con altri 15 milioni di euro garantiti dalla regione. La fase avanzata dei lavori testimonia l’impegno per realizzare un nosocomio all’avanguardia, capace di rispondere alle esigenze della comunità pisana. Con oltre il 60% del cantiere completato, il futuro della sanità locale si fa sempre più concreto e promettente.

PISA – Altri 15 milioni in arrivo per la prosecuzione delle opere al grande cantiere dell’ospedale Nuovo Santa Chiara a Cisanello dove le lavorazioni di edilizia e impiantistica vanno avanti speditamente, con oltre la metà dei lavori previsti nell’appalto realizzati a fine giugno. Lo ha annunciato il presidente Eugenio Giani durante il sopralluogo a Pisa in cui ha verificato lo stato di avanzamento del cantiere che ha raggiunto il 60 per cento del valore economico complessivo del progetto. “Come ho appena annunciato – ha dichiarato Giani – questo stanziamento di 15 milioni conferma l’impegno che come Regione ci vogliamo accollare per poter andare avanti con i lavori di questo cantiere che, al momento, impiega circa 500 lavoratori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it