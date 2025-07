Al Pegaso Meeting grande sfida nel lancio del peso | c’è il primatista italiano Leonardo Fabbri

Firenze si conferma la regina italiana del lancio del peso, e il Pegaso Meeting diventa il palcoscenico ideale per una sfida epica. Mercoledì 23 luglio allo Stadio Luigi Ridolfi, il grande protagonista sarà Leonardo Fabbri, il primatista italiano e fiorentino doc, che di recente ha trionfato a Madrid contribuendo al titolo europeo della squadra azzurra. La sua performance promette emozioni e record: non resta che scoprire come si svilupperà questa grande sfida.

FIRENZE – Firenze e? da sempre la capitale italiana del lancio del peso: nel programma del Pegaso Meeting, in calendario mercoledi? 23 luglio allo stadio Luigi Ridolfi, non poteva mancare una grande gara della specialitĂ . Protagonista assoluto, naturalmente, il primatista italiano Leonardo Fabbri – fiorentino doc – che nello scorso weekend a Madrid ha contribuito al titolo europeo a squadre dell’Italia vincendo la sua gara con la misura di 21,68. L’azzurro, classe 1997, guida attualmente la graduatoria mondiale dell’anno con il 22,31 ottenuto l’8 giugno a Lucca. Tappe importanti nella mappa di avvicinamento al record italiano, che Fabbri ha fissato a 22,94 lo scorso anno, e ai campionati mondiali di settembre a Tokyo, A stimolare l’azzurro, oltre al pubblico di casa, ci sara? il compagno di allenamento Zane Weir, terzo italiano di sempre alle spalle della coppia fiorentina Leonardo Fabbri – Alessandro Andrei. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

