La favola di Osimhen alla Juve e le casse del Milan | le comiche estive della stampa del Nord.

Napoli, sognato e desiderato da grandi e piccini, diventa improvvisamente il protagonista di una saga estiva dai toni quasi farseschi. La stampa del Nord ha deciso di riscrivere la propria commedia dell’arte, puntando tutto sulla favola di Osimhen in bianconero e sulle casse del Milan che tremano. Un romanzo d’appendice che, tra voci di mercato e colpi di scena improbabili, ci regala ancora una volta divertenti spunti di riflessione sul calcio nostrano.

Ci sono tradizioni estive a cui non si può rinunciare: il primo bagno al mare, il cocomero ghiacciato e, soprattutto, il grande romanzo d'appendice scritto dalla stampa del Nord sul calciomercato. Un genere letterario a sĂ©, a metĂ tra la fantascienza e la commedia dell'arte, che quest'anno ha trovato il suo protagonista preferito in Victor Osimhen. E la trama, bisogna ammetterlo, è di quelle che strappano un sorriso amaro: l'attaccante del Napoli conteso tra una Juventus dalla strategia "geniale" e un Milan che, a quanto pare, avrebbe scoperto una miniera d'oro sotto Milanello. Assistiamo, quasi inteneriti, al tentativo di costruire castelli in aria con una serietĂ che sfiora il ridicolo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it